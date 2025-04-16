Экс-сотрудник ДПС за годы работы «намахал» жезлом на пять квартир в ОАЭ: история испектора Кузнецова получила продолжение

За годы работы в дорожно-постовой службе Кузнецов вместе с родными и знакомыми приобрел больше 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом, а также автомобиль. Правоохранители нашли в банковских ячейках Кузнецова больше 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. Данных о законном приобретении всего этого имущества автоинспектор не предоставил.