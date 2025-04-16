Экс-сотрудник ДПС за годы работы «намахал» жезлом на пять квартир в ОАЭ: история испектора Кузнецова получила продолжение

Российская Генеральная прокуратура обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае общей стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которыми владел бывший инспектор ДПС из Москвы. Об этом на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом в Абу-Даби рассказал глава ведомства Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.
Генпрокурор отметил, что власти ОАЭ получили необходимые документы для исполнения этого решения суда в начале 2025 года. Игорь Краснов попросил Абушибса взять рассмотрение этого запроса на личный контроль.
В конце 2022 года Лефортовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество и почти 180 миллионов рублей накоплений бывшего автоинспектора из Москвы Сергея Кузнецова.
За годы работы в дорожно-постовой службе Кузнецов вместе с родными и знакомыми приобрел больше 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом, а также автомобиль. Правоохранители нашли в банковских ячейках Кузнецова больше 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. Данных о законном приобретении всего этого имущества автоинспектор не предоставил.
Инспектор (теперь уже бывший, конечно) ДПС из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Кузнецов был задержан в сентябре 2021 года. Изначально его начали проверять по банальному заявлению автомобилиста, у которого он вымогал взятку. И тут такое выяснилось.
Оказалось, что на родню Кузнецова записаны серьезные объекты недвижимости и деньги. К слову, в органах Кузнецов проработал более 10 лет. После возбуждения уголовного дела — уволили.
Позже сайт KP.RU разобрался в нелегальных схемах дохода оборотней в погонах. Сотрудник следственных органов на условиях анонимности рассказал о похожих случаях. Оказывается, в «бизнесе» гаишников крутятся огромные деньги. За одну смену в «жирные» времена сотрудник ГАИ в Москве мог заработать до 3,5 тысячи долларов.
Бывший следователь районной прокуратуры, адвокат, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия отмечает, что помимо работы по «пьяным» у сотрудников ГИБДД на дороге есть и другие источники доходов. Это и крышевание такси, и проверка грузовиков.