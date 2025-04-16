Смолин: ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности

«Что такое работа по специальности? Ни один депутат Государственной Думы по специальности не работает. Как равно и член Совета Федерации, и член правительства. Есть более правильная формулировка, которую в последнее время использует министр науки и высшего образования Валерий Фольков, это работа в соответствии с полученным образованием. Если, например, человек закончил педагогический университет и где-то работает с людьми, он работает вроде бы не по специальности, но в соответствии с полученным образованием, поскольку он использует знания для работы в системе “человек-человек”», — сказал Смолин.