Авиакомпанию оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров из Омска

Авиакомпания «Победа» незаконно отказалась пустить двух пассажиров из Омска на рейс до Москвы — мест на рейс было продано больше, чем мест в самолете.
Инцидент произошел еще в январе нынешнего года, а сейчас авикомпания получила заслуженное наказание.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, за нарушение прав пассажиров авиакомпания «Победа» привлечена к административной ответственности. По инициативе Омской транспортной прокуратуры авиакомпания оштрафована на 30 рублей.
Кроме того, генеральному директору «Победы» внесено представление. Отметим, что права пассажиров, по данным ведомства, авиакомпания нарушает уже не в первый раз.