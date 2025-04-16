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Авиакомпанию оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров из Омска

Люди купили билет, но мест в салоне им по какой-то причине не хватило.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Победа» незаконно отказалась пустить двух пассажиров из Омска на рейс до Москвы — мест на рейс было продано больше, чем мест в самолете.

Инцидент произошел еще в январе нынешнего года, а сейчас авикомпания получила заслуженное наказание.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, за нарушение прав пассажиров авиакомпания «Победа» привлечена к административной ответственности. По инициативе Омской транспортной прокуратуры авиакомпания оштрафована на 30 рублей.

Кроме того, генеральному директору «Победы» внесено представление. Отметим, что права пассажиров, по данным ведомства, авиакомпания нарушает уже не в первый раз.