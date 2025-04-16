На Земле продолжается магнитная буря — на пике она усилится до 3 из 5 баллов

«По уточненным данным, магнитная буря продолжится в течение большей части сегодняшнего дня, меняясь в диапазоне от слабой, класса G1, до сильной, класса G3. В четверг геомагнитное поле ожидается слабо возмущенным, с непродолжительными слабыми магнитными бурями, класса G1, их вероятность оценивается в 55%. В пятницу возмущения геомагнитного поля продолжат ослабевать, а магнитосфера Земли прогнозируется в диапазоне от слабо возмущенной до неустойчивой», — прокомментировал синоптик Михаил Леус.