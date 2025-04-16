На Земле продолжается магнитная буря — на пике она усилится до 3 из 5 баллов

Масса солнечного вещества, оторвавшаяся от Солнца в минувшее воскресенье, 13 апреля, достигла Земли немного раньше прогнозируемого.
После 18 часов по московскому времени 15 апреля началась слабая магнитная буря — класс G1. Через три часа возмущения геомагнитного поля достигли и превысили G2, что соответствует средней магнитной буре.
«По уточненным данным, магнитная буря продолжится в течение большей части сегодняшнего дня, меняясь в диапазоне от слабой, класса G1, до сильной, класса G3. В четверг геомагнитное поле ожидается слабо возмущенным, с непродолжительными слабыми магнитными бурями, класса G1, их вероятность оценивается в 55%. В пятницу возмущения геомагнитного поля продолжат ослабевать, а магнитосфера Земли прогнозируется в диапазоне от слабо возмущенной до неустойчивой», — прокомментировал синоптик Михаил Леус.
Ранее сообщалось, что выбросы протуберанцев являются одной из основных причин крупных магнитных бурь, так как, благодаря большой массе, протуберанцы способны оказывать довольно сильное ударное воздействие на магнитосферу планеты.