Диетолог рассказала, чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья

«Лучше, конечно, выбирать натуральные красители, как всю жизнь красили наши мамы и бабушки. Это — луковая шелуха, чай каркаде. Очень модно сейчас красить в той же куркуме, например. Это то, чем мы точно себе не навредим», — рассказала Черняева в разговоре с радио Sputnik. Эксперт подчеркнула, что химические компоненты красителей, которые продаются в магазине, все равно могут проникать через скорлупу.