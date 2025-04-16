В США назвали рубль самой доходной валютой с начала 2025 года

С начала 2025 года рубль вырос на 38% по сравнению с долларом на внебиржевом рынке. Агентство отмечает, что рубль не сталкивается с давлением оттока капитала, которое испытывают многие развивающиеся валюты. Уход инвесторов от рисковых активов не затронул российскую валюту.
«Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого», — отмечает Bloomberg, ссылаясь на мнения экспертов.
Также редакция указывает на возможное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, которое могло способствовать укреплению рубля.
Ранее в США указали на рост экономики России под мощнейшими санкциями. По оценке западных экспертов, экономику РФ отлично справилась с внешним давлением.