В США назвали рубль самой доходной валютой с начала 2025 года

С начала 2025 года рубль вырос на 38% по сравнению с долларом на внебиржевом рынке. Агентство отмечает, что рубль не сталкивается с давлением оттока капитала, которое испытывают многие развивающиеся валюты. Уход инвесторов от рисковых активов не затронул российскую валюту.