Менее 1% населения Иркутской области оформило налоговый вычет за фитнес и спорт

44% жителей Приангарья на регулярной основе занимаются спортом, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное отделение Народного фронта.
Возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет расходов на занятия спортом и фитнесом появилась в регионах России в 2022 году. При этом менее 1% населения Иркутской области оформило полагающийся налоговый вычет за 2024 год. Так, за 2023-й вычет оформили более 3,5 тысячи жителей региона. Общая сумма составила 140 млн рублей, то есть люди вернули себе примерно 18 млн рублей.
В список для предоставления налогового вычета на 2025 год вошли 18 организаций в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Тулуне и Иркутском районе и 33 индивидуальных предпринимателя. Для сравнения, в соседнем Красноярском крае — 70 организаций и 49 ИП, в Бурятии — 10 и 11 соответственно.