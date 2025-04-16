Менее 1% населения Иркутской области оформило налоговый вычет за фитнес и спорт

Возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет расходов на занятия спортом и фитнесом появилась в регионах России в 2022 году. При этом менее 1% населения Иркутской области оформило полагающийся налоговый вычет за 2024 год. Так, за 2023-й вычет оформили более 3,5 тысячи жителей региона. Общая сумма составила 140 млн рублей, то есть люди вернули себе примерно 18 млн рублей.