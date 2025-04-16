Депутат ГД Смолин призвал задуматься о повышении статуса профессии учителя

В России нужно задуматься о повышении престижа работы учителем, так как в школы приходит преподавателей меньше, чем уходит. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Олег Смолин.
«Если из школы уходит учителей больше, чем приходит, то надо думать о повышении статуса учителя, а не о том, чтобы у кого-то отнимать дипломы», — сказал парламентарий.
Смолин не поддержал идею министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка лишать дипломов россиян, нежелающих работать по профессии.
Ранее Госдума запретила педагогам с дипломами частных организаций работать в школах. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
В марте 2025 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что замещающая потребность в педагогах до 2030 года составит 96 тысяч специалистов. На начало учебного года 2024/2025 в школах России работало 1 047 220 учителей.