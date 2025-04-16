Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков провёл «народный эксперимент»

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков по просьбе подписчиков провёл эксперимент с невесомостью на МКС. Новую рубрику в своём Telegram-канале он назвал «народными экспериментами».
Кирилл Песков показал подписчикам, можно ли изменить своё положение в невесомости, при этом не отталкиваясь от стенок станции. Как показала практика, это действительно возможно.
Как отмечает космонавт, он продолжит делать эксперименты по просьбе подписчиков. Предложить свои варианты можно в комментариях в его официальном Telegram-канале.