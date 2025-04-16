Сбежавший с Украины актер Алферов накануне смерти хотел переехать в РФ

Актер Владимир Алферов, сбежавший с Украины в Болгарию, планировал переехать в Россию. Об этом рассказала aif.ru его невеста Людмила Щепеткова.
«На той неделе, когда его не стало, мы должны были покупать билет, чтобы он летел сюда, в Нижний Новгород. Ему очень нравилась Болгария, но всегда говорил, что хочет в Россию, потому что здесь сможет работать на родном языке», — отметила она.
По словам Щепетковой, за неделю до смерти Алферова, она согласилась выйти за него замуж. Актер уже собирал вещи и планировал переезд. Но внезапно оказался в больнице.
Как отметила Щепеткова, они были на связи практически до самого конца. Ночью он прислал фотографии из реанимации, а ранним утром 13 марта его не стало. Щепеткова призналась, что подозревает криминальный след в смерти Алферова, потому что из его квартиры пропали все ценные вещи.