Сбежавший с Украины актер Алферов накануне смерти хотел переехать в РФ

«На той неделе, когда его не стало, мы должны были покупать билет, чтобы он летел сюда, в Нижний Новгород. Ему очень нравилась Болгария, но всегда говорил, что хочет в Россию, потому что здесь сможет работать на родном языке», — отметила она.