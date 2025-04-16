Капитан «Авангарда» Шарипзянов оценил изменения в «Локомотиве» за год

«Я даже не знаю, как сравнить. В прошлом году мы играли в другой хоккей, не лучше, не хуже, просто в другой. Они разбираются со своей командой, со своим тренером, так что мы будем готовить свою команду к следующей, четвёртой игре», — говорит Шарипзянов.