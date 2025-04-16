Капитан «Авангарда» Шарипзянов оценил изменения в «Локомотиве» за год

Капитан хоккейной команды «Авангард» Дамир Шарипзянов поделился своими мыслями об изменениях в команде «Локомотив» за последний год. Он отметил, что хоккей, который показывали соперники в прошлом сезоне, сильно отличался от того, что мы видим сейчас.
«Я даже не знаю, как сравнить. В прошлом году мы играли в другой хоккей, не лучше, не хуже, просто в другой. Они разбираются со своей командой, со своим тренером, так что мы будем готовить свою команду к следующей, четвёртой игре», — говорит Шарипзянов.
Капитан подчеркнул, что сейчас важнее всего для «Авангарда» сосредоточиться на своей игре, чтобы подготовиться к предстоящему матчу, который, по его мнению, будет ключевым для команды.
«Я не думаю, что какая-то из команд концентрируется на другой команде. Все концентрируются на своей игре, все хотят выигрывать», — отметил он.
Таким образом, хоккеисты готовятся к следующему, четвёртому матчу, и уверены, что смогут показать хороший результат благодаря своей подготовке и командному духу.