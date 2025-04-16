Западу пришел конец: глава ЕК выступила с громким заявлением

Политолог Николай Межевич допустил, что Евросоюз может развалиться по примеру СССР. Однако в силу своего образования европейские политики не могут допустить, что ЕС тоже не навсегда. Если Европа вместе с Соединенными Штатами организует Третью мировую войну, все произойдет очень быстро. Если же нет, отметил ученый, будет просто раскол Европы на какие-то блоки.