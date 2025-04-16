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В Забайкалье задержали предпринимателя за причинённый РЖД ущерб в 33 млн рублей

Подрядчик реконструкции БАМа и Транссибирской магистрали подозревается в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ задержала руководителя подрядной организации, которая занимается реконструкцией БАМа и Транссибирской магистрали. Руководитель задержан по подозрению в мошенничестве, которое привело к хищению у госкорпорации ОАО «РЖД» более 33 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

Сообщается, что подрядчик при проведении работ заменил огнезащитное покрытие на более дешевое и нарушил технологию нанесения специального состава. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает ТАСС.

Ранее в Москве Пресненский суд приговорил четырех фигурантов по делу о хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой к срокам от 13 до 18 лет колонии.

Тем временем в Белоруссии одиннадцать человек в возрасте от 17 до 59 лет задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском.

О том, как экс-сотрудник ДПС за годы работы «намахал» жезлом на пять квартир в ОАЭ, читайте здесь на KP.RU.