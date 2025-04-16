«Коммерсант»: из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов

По данным «Газпромбанк Автолизинга», за первый квартал 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских брендов, что в 3,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Также количество открытий новых салонов сократилось вдвое — до 124. Эти данные свидетельствуют о значительном сжатии бизнеса и убыточности деятельности дилеров, что подтверждает общую тенденцию ухудшения положения китайских автопроизводителей на российском рынке.