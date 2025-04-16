Не ешьте это. В Ташкент снова вернулось опасное «Андижанское» мороженое

Мороженое — это молочный продукт, а молочные изделия особенно чувствительны к температурному режиму. Оно должно храниться при температуре −18 °C в специальной морозильной камере. Но тележки на улице — это не морозильник. В реальности мороженое тает, потом замораживается заново и так может повторяться не один раз. Результат — бактерии, токсины и реальный риск пищевых отравлений.