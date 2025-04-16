Не ешьте это. В Ташкент снова вернулось опасное «Андижанское» мороженое

Мороженое распространяется во дворах и вдоль дорог, хранясь в пластиковых коробках под палящим солнцем. Продавцы раздают его руками без перчаток, не соблюдая даже базовых санитарных требований. Коробки с мороженым часто стоят прямо под солнцем, продукт тает и снова замораживается — идеальная среда для размножения бактерий.
Что не так с этим мороженым?
Начнём с самого очевидного: на упаковке мороженого отсутствует любая информация о дате изготовления, сроке годности, составе или производителе. По сути — это «безымянный» продукт, изготовленный в неизвестных условиях, неизвестно кем и неизвестно из чего.
Мороженое — это молочный продукт, а молочные изделия особенно чувствительны к температурному режиму. Оно должно храниться при температуре −18 °C в специальной морозильной камере. Но тележки на улице — это не морозильник. В реальности мороженое тает, потом замораживается заново и так может повторяться не один раз. Результат — бактерии, токсины и реальный риск пищевых отравлений.
Санитарно-эпидемиологическая служба уже направила образцы такого мороженого в лабораторию. Результат — наличие стафилококка. При попадании в организм он может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, воспаление горла и кишечные инфекции. Особенно подвержены дети, которые чаще всего и становятся покупателями уличного мороженого.
И это ещё не всё
Большая часть этого мороженого готовится в кустарных условиях. Никто не проверяет ингредиенты, их происхождение и безопасность. Возможны дешёвые заменители молока, некачественные добавки и красители. А продавцы, в большинстве случаев, не проходят медосмотры, работают без санитарной одежды, без перчаток и масок, напрямую контактируя с продуктом.
Совет для родителей и всех потребителей: если вы цените своё здоровье и здоровье своих детей, обходите такие тележки стороной. Настоящее мороженое должно быть упаковано, сертифицировано и храниться в морозильнике.