Глава ОПИ Павлов рассказал, когда можно не платить за разбитый товар

Напомним, в феврале 2024 года в Госдуму внесли законопроект, разрешающий употребление продуктов в магазинах ещё до момента их оплаты на кассе при условии, что у товара будет упаковка и фиксированная цена. В пояснительной записке к документу говорилось, что в законах нет ни запрета, ни разрешения на употребление товаров до их покупки.