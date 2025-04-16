Глава ОПИ Павлов рассказал, когда можно не платить за разбитый товар

Посетитель магазина может не платить за товар, который случайно разбил его, рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.
«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно», — пояснил эксперт, слова которого приводит агентство «Прайм».
Он напомнил, что до проведения оплаты собственником товара является торговая точка, которая несёт риск случайной порчи своего ассортимента. Посетитель магазина обязан компенсировать убыток, если намеренно бросил товар.
Факт намеренного повреждения можно подтвердить с помощью свидетелей и камер видеонаблюдения. В случае отказа посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар магазин может подать на нарушителя в суд.
Напомним, в феврале 2024 года в Госдуму внесли законопроект, разрешающий употребление продуктов в магазинах ещё до момента их оплаты на кассе при условии, что у товара будет упаковка и фиксированная цена. В пояснительной записке к документу говорилось, что в законах нет ни запрета, ни разрешения на употребление товаров до их покупки.