В Башкирии потеплеет до +17 градусов

Озвучен прогноз погоды на ближайшие три дня в Башкирии. По словам синоптиков, сегодня, 16 апреля, днём в отдельных районах возможны слабые дожди, на севере региона — более интенсивные, ветер будет сильный, порывистый. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов.
В четверг, 17 апреля, прогнозируются локальные слабые осадки. Ветер северо-западный, постепенно меняющий направление на юго-западный, умеренной интенсивности с отдельными порывами в дневное время. Столбики термометров ночью покажут −3…+2 градуса, днём — +7…+12 градусов.
На 18 апреля метеорологи также ожидают местами небольшой дождь. Ветровая обстановка сохранится аналогичной предыдущему дню — северо-западный ветер с переходом на юго-западный, умеренный с порывами днём. Температурный режим: ночью −3…+2 градуса, днём воздух прогреется до +10…+15 градусов.
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