Грязная провокация: Психолог рассказала, что делать, если ваши фото 18+ утекли в Сеть

Когда личные интимные фото оказываются в сети, это всегда вызывает шок. Но важно помнить — случившееся не конец света, а всего лишь грязная провокация, цель которой выбить вас из колеи, заставить стыдиться и страдать. Как подчеркнула психолог и сексолог Евгения Александрова в беседе с Life.ru, настоящий стыд должен испытывать тот, кто пошёл на подлость, а не вы — жертва ситуации.