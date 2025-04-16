Певца Шарлота отправят из СИЗО в колонию-поселение

Эдуарда Шарлота*, который был признан виновным в реабилитации нацизма и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, в теченеи месяца переведут из СИЗО в колонию-поселение. Об этом aif.ru рассказал отец певца Валерий Шарлот.
«Его должны конвоировать в колонию-поселение. Предположительно — в районе месяца. Из практики, которая сложилась», — сказал он.
Валерий Шарлот добавил, что после этапирования семья планирует добиваться для Эдуарда максимально мягких условий отбывания наказания и досрочного освобождения.
«Будем работать над тем, чтобы он скорее вышел по УДО и, по возможности, нормально адаптировался. Но это уже, так сказать, следующий этапя», — заключил собседеник aif.ru.
Напомним, суд признал Эдуарда Шарлота виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Музыканта приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Кроме того, ему запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
В конце января прокуратура Самарской области потребовала пересмотра приговора, посчитав его чрезмерно мягким. С апелляцией также выступила сторона защиты музыканта.
Во вторник, 15 апреля, стало известно, что суд в Нижнем Новгороде оставил приговор в отношении Эдуарда Шарлотв в силе. Отец певца заявил, что доволен решением суда.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.