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Певца Шарлота отправят из СИЗО в колонию-поселение

Отец Шарлота подчеркнул, что обстановку на сегодняшний день считает лишь промежуточным этапом.

Источник: Аргументы и факты

Эдуарда Шарлота*, который был признан виновным в реабилитации нацизма и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, в теченеи месяца переведут из СИЗО в колонию-поселение. Об этом aif.ru рассказал отец певца Валерий Шарлот.

«Его должны конвоировать в колонию-поселение. Предположительно — в районе месяца. Из практики, которая сложилась», — сказал он.

Валерий Шарлот добавил, что после этапирования семья планирует добиваться для Эдуарда максимально мягких условий отбывания наказания и досрочного освобождения.

«Будем работать над тем, чтобы он скорее вышел по УДО и, по возможности, нормально адаптировался. Но это уже, так сказать, следующий этапя», — заключил собседеник aif.ru.

Напомним, суд признал Эдуарда Шарлота виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Музыканта приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Кроме того, ему запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

В конце января прокуратура Самарской области потребовала пересмотра приговора, посчитав его чрезмерно мягким. С апелляцией также выступила сторона защиты музыканта.

Во вторник, 15 апреля, стало известно, что суд в Нижнем Новгороде оставил приговор в отношении Эдуарда Шарлотв в силе. Отец певца заявил, что доволен решением суда.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.