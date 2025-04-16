Полиция разыскивает водителя электросамоката, сбившего девочку в Ангарске

Полиция Ангарска рекомендует виновнику происшествия с электросамокатом самостоятельно явиться в отдел полиции № 1. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Около 16:50 13 апреля около Дворца культуры «Нефтехимик» парень на арендованном электросамокате сбил девочку на велосипеде. И ребенок, и молодой человек катались по пешеходной зоне. Отец пострадавшего ребенка сразу же сообщил о случившемся в скорую помощь и полицию. Однако самокатчик не стал дожидаться их прибытия и скрылся. Теперь ангарчанина разыскивают — ориентировки опубликованы в соцсетях и СМИ.
Приметы:
Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, на лице с правой стороны имеется родинка.