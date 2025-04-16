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Полиция разыскивает водителя электросамоката, сбившего девочку в Ангарске

Парень не дождался полиции и скрылся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полиция Ангарска рекомендует виновнику происшествия с электросамокатом самостоятельно явиться в отдел полиции № 1. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 16:50 13 апреля около Дворца культуры «Нефтехимик» парень на арендованном электросамокате сбил девочку на велосипеде. И ребенок, и молодой человек катались по пешеходной зоне. Отец пострадавшего ребенка сразу же сообщил о случившемся в скорую помощь и полицию. Однако самокатчик не стал дожидаться их прибытия и скрылся. Теперь ангарчанина разыскивают — ориентировки опубликованы в соцсетях и СМИ.

Приметы:

Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, на лице с правой стороны имеется родинка.