ВС РФ нашли под Курском 50-летние финские дымовые шашки ВСУ

Российские военные нашли в курском приграничье 50-летние финские дымовые шашки, которые использовали ВСУ. Об этом aif.ru рассказал финский военкор Кости Хейсканен.
«В зоне СВО российские военные затрофеили финские дымовые шашки, которым около 50 лет. На ящике написано FIN/VTT-10, изготовитель: Финляндия. JVA 0406 Sahte 80−16 — дымовая ручная граната. Производитель — технологический исследовательский центр, который является одним из важнейших разработчиков оружия в Финляндии. Финны много таких шашек поставили ВСУ, но надо отметить, что они старые. Это все указывает на то, что VTT работает на Украину», — сказал военкор.
Хейсканен рассказал, что противник использовал подобные дымовые шашки для того, чтобы сбить ВС РФ с толку.
«ВСУ задымляли территорию, а потом из дыма появлялась техника и пехота», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нашли болгарские гранаты GHO-1 на украинских позициях в зоне СВО.