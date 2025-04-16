ВС РФ нашли под Курском 50-летние финские дымовые шашки ВСУ

«В зоне СВО российские военные затрофеили финские дымовые шашки, которым около 50 лет. На ящике написано FIN/VTT-10, изготовитель: Финляндия. JVA 0406 Sahte 80−16 — дымовая ручная граната. Производитель — технологический исследовательский центр, который является одним из важнейших разработчиков оружия в Финляндии. Финны много таких шашек поставили ВСУ, но надо отметить, что они старые. Это все указывает на то, что VTT работает на Украину», — сказал военкор.