Хотел в РФ: тело украинского актёра Алферова не забирают из морга Болгарии

«Я с ним до последнего была на связи. Вот он мне уже из реанимации прислал фотографии. Я сама приболела, и вдруг ночью приходят вот эти три фотографии, и он мне пишет, что он в больнице. И, как всякий актер, предупреждает, вот эти домашние фотографии я тебе посылаю, ты их никуда не размещай. Может, я еще сниматься буду. Я еще посмеялась, что у него профдеформация, что в такой момент больше всего думает о том, покажу я эти фотографии кому-то или нет. И я тоже думала, что несерьезно у него со здоровьем. А потом я узнала, что в 5:35 утра его не стало», — рассказала Щепеткова.