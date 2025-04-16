Хотел в РФ: тело украинского актёра Алферова не забирают из морга Болгарии

13 марта умер актер Владимир Алферов, снимавшийся в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар» и других лентах. Больше месяца его тело остается в морге болгарского города Благоевград. Что стало причиной смерти актера и почему его до сих пор не похоронили, рассказала aif.ru его невеста Людмила Щепеткова.
Бежал с Украины, мечтал о России.
По словам Щепетковой, Алферов был «советским» человеком. Он родился в Узбекистане, учился в институте культуры в Ташкенте.
После распада СССР встал вопрос, как быть дальше. Он жил в разных городах, снимался в кино, но в итоге оказался в Одессе, где в то время жил один из старших братьев.
«Тогда еще не стеснялись говорить, что Одесса — русский город. После событий 2014 года он уехал к другу в Болгарию. Через какое-то время вернулся. После начала СВО, в первые дни марта 2022 года, он уже снова был в Болгарии», — рассказала Щепеткова.
На жизнь в курортном городе Благоевград Алферов не жаловался, но мечтал о России и собирался переезжать в Нижний Новгород. В начале марта Щепеткова согласилась выйти за него замуж.
«На той неделе, когда его не стало, мы должны были покупать билет, чтобы он летел сюда, в Нижний Новгород. Ему очень нравилась Болгария, но всегда говорил, что хочет в Россию, потому что здесь сможет работать на родном языке. Он обычный русский, советский человек был. Говорил на русском языке», — отметила Щепеткова.
Сомнительное окружение и странная смерть.
По словам невесты Алферова, в Благоевграде около него начали крутиться подозрительные люди.
«Какая-то женщина предложила якобы по линии то ли Красного Креста, то ли другой организации сдать кровь на онкомаркеры. Анализы якобы показали онкологию. И эта женщина через каких-то знакомых отвела его на МРТ, где подтвердили рак в IV стадии. Все это нигде не зафиксировано официально. Конечно, после анализов был шок. Я выслала довольно крупную сумму денег, чтобы он прошел нормальное обследование. Позже выяснилось, что никакой онкологии у него нет», — поделилась она.
Новые знакомые были вхожи в квартиру Алферова и часто навещали его.
«Стало твориться что-то непонятное. Какие-то люди около него крутились, кто-то его подкармливал супчиками. И мы стали замечать, что как что-то кто-то принесет, у него отеки начинаются. Мы почему-то грешили на аллергию. Я советовала не есть то, что приносят, выливать ты в унитаз. Он говорил, что неудобно, человек ну вроде приходит, угощает и сидит, ждет, когда я съем», — поделилась она.
По мнению Щепетковой, эти люди могли отравить актера, чтобы добраться до дорогих картин, которыми он владел.
«У Володи оставалась от семьи картина XVII века. Может быть, там был изображён кто-то из его предков, потому что он по маминой линии был из дворянской семьи. Картина представляет большую художественную ценность и, конечно, стоит недешево. Еще была картина Сергея Алфёрова, его старшего брата, тоже достаточно дорогая, он был известным художником. У меня есть подозрения, что его, когда подкармливали, чем-то травили. И именно, наверное, целью была и была картина XVII века. Я точно знаю, что в марте она была у Володи, он сам об этом говорил», — рассказала Щепеткова.
После смерти Алферова все, что было в его квартире, пропала. Женщина, которая отвозила его в больницу, заявила, что все продезинфицировали и выбросили. Как узнала Щепеткова, квартиру Алферова освободили в течение двух часов после его смерти.
Тело остается в морге уже месяц.
Алферов сам сообщил невесте о том, что попал в больницу.
«Я с ним до последнего была на связи. Вот он мне уже из реанимации прислал фотографии. Я сама приболела, и вдруг ночью приходят вот эти три фотографии, и он мне пишет, что он в больнице. И, как всякий актер, предупреждает, вот эти домашние фотографии я тебе посылаю, ты их никуда не размещай. Может, я еще сниматься буду. Я еще посмеялась, что у него профдеформация, что в такой момент больше всего думает о том, покажу я эти фотографии кому-то или нет. И я тоже думала, что несерьезно у него со здоровьем. А потом я узнала, что в 5:35 утра его не стало», — рассказала Щепеткова.
Она до сих пор не знает, какой диагноз поставили врачи, потому что не было вскрытия, и уверена, что в его смерти может быть криминальный след.
«Я обратилась в болгарскую прокуратуру, подробно написала всю историю. Сегодня пришел ответ, что будет проведено расследование», — отметила Щепеткова.
Тело Алферова остается в морге уже больше месяца. По болгарским законам выдать его для захоронения могут только родственникам.
«Своих детей у него официально нет… Мы с ним не успели оформить отношения, поэтому по закону я ему никто», — объяснила Щепеткова.
Сейчас местные власти направили запрос в Узбекистан, гражданином которого являлся умерший Алферов. Разыскивают его родственников и друзья, но пока безрезультатно.
«У него было два брата. Сергея Алферова, он был художником, не стало в 2004 году, второго брата Алексея, наверное, в 2010. У обоих остались дочери, пытаемся их найти. От них нужна только доверенность, разрешение, чтобы похоронить Володю. Мы с его друзьями сами все оплатим», — рассказала Щепеткова.
Если родственников не найдут, то болгарские власти могут принять решение о захоронении актера, как безродного.
«Если придет отрицательный ответ из Узбекистана, местные власти могут позволить похоронить друзьям по заявлению или сами как невостребованного похоронят. А может и будет дальше лежать. Это никто не может сказать. Знаете, это так больно, скоро 40 дней будет, а он так и не похоронен», — добавила она.