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Израильский самолёт случайно сбросил бомбы на своей территории

Израильский истребитель сбросил бомбы на свою территорию из-за неисправности.

Источник: Комсомольская правда

Израильский самолет сбросил бомбы на своей территории. Это произошло во время боевого вылета, самолет направлялся в сектор Газа.

«Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе Нир-Ицхак», — сказано в релизе израильской армии ЦАХАЛ.

Уточним, речь идет об израильском приграничном населенном пункте.

Военные проводят проверку по данному факту. Люди при этом не пострадали, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану: когда это может произойти, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили о новых ударах по территории Израиля. На этот раз целями стали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также территория военной базы под названием «Сдот-Миха», которая находится на востоке Израиля.