Израильский самолёт случайно сбросил бомбы на своей территории

Израильский самолет сбросил бомбы на своей территории. Это произошло во время боевого вылета, самолет направлялся в сектор Газа.
«Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе Нир-Ицхак», — сказано в релизе израильской армии ЦАХАЛ.
Уточним, речь идет об израильском приграничном населенном пункте.
Военные проводят проверку по данному факту. Люди при этом не пострадали, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану: когда это может произойти, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили о новых ударах по территории Израиля. На этот раз целями стали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также территория военной базы под названием «Сдот-Миха», которая находится на востоке Израиля.