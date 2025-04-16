Израильский самолёт случайно сбросил бомбы на своей территории

Тем временем йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили о новых ударах по территории Израиля. На этот раз целями стали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также территория военной базы под названием «Сдот-Миха», которая находится на востоке Израиля.