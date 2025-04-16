На Средний Урал арктический фронт принес дожди и штормовой ветер

16 апреля на территорию Свердловской области и соседнего Пермского края вступит арктический фронт. Движение атмосферного фронта будет сопровождаться кратковременным дождем, порывистым ветром до 17−22 м/с. Следом поступит холодный воздух прибрежных районов Арктики, температура воздуха 17−18 апреля будет отставать от нормы на 3−4 градуса.
В регионе заметно похолодает уже утром 16 апреля, ветер будет постепенно усиливаться. Так о себе даст знать арктический циклон. В среднем по Свердловской области в дневные часы воздух прогреется до +10 градусов, а ночью уже возможны морозы до минус двух градусов. В северных районах области будет значительно холоднее.
Температура в области может на 3−4 градуса быть ниже нормы. Такая же погода ожидается и в Екатеринбурге.
В четверг, 17 апреля, будет еще прохладнее. Днем воздух в регионе может в среднем прогреться до +5 градусов.