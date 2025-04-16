На Средний Урал арктический фронт принес дожди и штормовой ветер

В регионе заметно похолодает уже утром 16 апреля, ветер будет постепенно усиливаться. Так о себе даст знать арктический циклон. В среднем по Свердловской области в дневные часы воздух прогреется до +10 градусов, а ночью уже возможны морозы до минус двух градусов. В северных районах области будет значительно холоднее.