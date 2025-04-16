«ПСЖ» вышел в ½ финала Лиги чемпионов, проиграв «Астон Вилле»

Парижане повели в счёте после голов Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша на 11-й и 28-й минутах соответственно. Однако «Астон Вилла» ответила тремя мячами — отличились Юри Тилеманс, Джон Макгинн и Эзри Конса.