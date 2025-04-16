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«ПСЖ» вышел в ½ финала Лиги чемпионов, проиграв «Астон Вилле»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась с результатом 3:2 в пользу хозяев.

Источник: Аргументы и факты

Французский клуб «ПСЖ» уступил английской «Астон Вилле» в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедшей на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Парижане повели в счёте после голов Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша на 11-й и 28-й минутах соответственно. Однако «Астон Вилла» ответила тремя мячами — отличились Юри Тилеманс, Джон Макгинн и Эзри Конса.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке, а грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в старте, но результативными действиями не отметился.