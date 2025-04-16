«ПСЖ» вышел в ½ финала Лиги чемпионов, проиграв «Астон Вилле»

Французский клуб «ПСЖ» уступил английской «Астон Вилле» в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедшей на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Парижане повели в счёте после голов Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша на 11-й и 28-й минутах соответственно. Однако «Астон Вилла» ответила тремя мячами — отличились Юри Тилеманс, Джон Макгинн и Эзри Конса.
Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке, а грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в старте, но результативными действиями не отметился.