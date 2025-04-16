Казахстан намерен снизить смертность на дорогах на 30% в ближайшие пять лет

В «КаздорНИИ» назвали главную цель проекта — снизить смертность на дорогах минимум на 30% за пять лет. Проект разрабатывается по поручению Комитета автомобильных дорог Минтранспорта. Ожидается, что документ станет ключевым инструментом в борьбе с растущей аварийностью на дорогах страны.
По данным комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано свыше 31 тысячи аварий, что почти в два раза больше, чем в 2023-м. В результате ДТП пострадали более 43 тысяч человек и погиб 2 421.
Ситуация требует системного подхода и незамедлительных решений. Именно поэтому инициирована разработка стратегии, которая впервые объединит усилия всех государственных органов и зафиксирует конкретные меры для повышения безопасности на дорогах.
Стратегия дорожной безопасности будет включать:
- персонализированные планы работ для каждого госоргана в сфере дорожной безопасности с учетом международных практик;
- внесение изменений в законодательство Казахстана;
- внедрение обязательного аудита и инспекции безопасности движения на всех этапах жизненного цикла автодорог — от проектирования до эксплуатации.
Особое внимание в разработке стратегии уделяется опыту стран, добившихся значительных успехов в обеспечении дорожной безопасности, таких как Швеция, Чехия, Южная Корея и Япония. Их подходы будут адаптироваться с учетом специфики нашей страны.
Предполагается, что итоговый документ станет основой для построения в Казахстане целостной и устойчивой системы дорожной безопасности, направленной на сохранение жизней и снижение количества аварий.