Казахстан намерен снизить смертность на дорогах на 30% в ближайшие пять лет

По данным комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано свыше 31 тысячи аварий, что почти в два раза больше, чем в 2023-м. В результате ДТП пострадали более 43 тысяч человек и погиб 2 421.