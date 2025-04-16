Львова-Белова: ни одного ребенка из России не усыновили за рубеж

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ни один российских ребенок в 2024 году не был усыновлен семьями из-за рубежа, этот показать необходимо удержать, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж. В 2023 году таких детей было шесть, в 2022-м — 57. Это существенное сокращение. Конечно, наша задача удержать этот нулевой показатель, потому что у нас огромное количество своих замещающих семей, зачем мы своих детей будем отправлять», — сказала она.
Детский омбудсмен также отметила, что существует проблема дальнейшего сопровождения детей, усыновленных семьями из-за рубежа, не получается знать об их судьбе в силу сложившейся политической обстановки.