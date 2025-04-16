Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермь привезут мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси

Святитель Тихон путешествовал по США.

Источник: Челябинская митрополия

Мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, привезут в Пермский край летом, сообщает Properm.ru.

По информации портала, в честь 100-летия со дня кончины патриарха, святыня пробудет в Перми 3 и 4 июня в Свято-Троицком Кафедральном соборе.

Святитель Тихон руководил православной миссией в США, организовывал христианские приходы, встречался с русскими миссионерами и даже несколько месяцев путешествовал по Аляске.

В 1921 году, во время голода в Поволжье, патриарх написал письмо епископу Нью-Йоркскому и архиепископу Кентерберийскому. Текст обращения опубликовали в журнале New York Times. После этого голодающие люди получили помощь в размере 50 миллионов долларов.