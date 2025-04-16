В Пермь привезут мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси

В 1921 году, во время голода в Поволжье, патриарх написал письмо епископу Нью-Йоркскому и архиепископу Кентерберийскому. Текст обращения опубликовали в журнале New York Times. После этого голодающие люди получили помощь в размере 50 миллионов долларов.