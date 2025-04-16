Стоянку катеров в районе Улисса во Владивостоке оштрафовали

По материалам дела, стоянка для судов стоит на участке, который принадлежит Минобороны РФ. Сейчас на ней базируется около 35 маломерных судов. Их пока нельзя идентифицировать из-за зимней консервации. Проблемы возникли именно из-за документов: у компании нет разрешения на использование объекта.