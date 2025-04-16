Стоянку катеров в районе Улисса во Владивостоке оштрафовали

На сайте Арбитражного суда Приморья появились материалы дела компании «Улисс Марин», которая использовала не принадлежащие ей территории во Владивостоке. В частности, она заняла подъездные дамбы к плавпричалам в бухте Улисс, которая может разместить несколько тысяч судов, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По материалам дела, стоянка для судов стоит на участке, который принадлежит Минобороны РФ. Сейчас на ней базируется около 35 маломерных судов. Их пока нельзя идентифицировать из-за зимней консервации. Проблемы возникли именно из-за документов: у компании нет разрешения на использование объекта.
Отметим, что прокуратура подала иск в суд с просьбой изъять у организации участки, причалы и пристройки стоимостью около 100 миллионов рублей, а также взыскать более 240 миллионов рублей за причиненный ущерб. Имущество компании уже арестовано.
Добавим, что некоторые люди транспортируют свои средства в другое место. Рассматривается вопрос об организации наземной парковки.