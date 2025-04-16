Алехин: засевшие в Горнальском монастыре бойцы ВСУ обречены на гибель

«Однозначно обречены на гибель. Сейчас вообще на Курской территории в определенный момент, и, я думаю, в Белгородской области, установилось “суворовское” правило: перед боем врагу дают возможность сдаться, а если противник отказывается, то в бою к нему уже никакой жалости не проявляют и уничтожают. Это же правило действует для тех солдат ВСУ, которые засели в монастыре. Так что шансов выжить у них почти нет, если, конечно, они не воспользуются действующим предложением сложить оружие», — сказал Алехин.