Алехин: засевшие в Горнальском монастыре бойцы ВСУ обречены на гибель

Засевшие в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области бойцы ВСУ, которые отказались сложить оружие, обречены на гибель. Такую уверенность в комментарии aif.ru выразил военный волонтер Роман Алехин.
«Однозначно обречены на гибель. Сейчас вообще на Курской территории в определенный момент, и, я думаю, в Белгородской области, установилось “суворовское” правило: перед боем врагу дают возможность сдаться, а если противник отказывается, то в бою к нему уже никакой жалости не проявляют и уничтожают. Это же правило действует для тех солдат ВСУ, которые засели в монастыре. Так что шансов выжить у них почти нет, если, конечно, они не воспользуются действующим предложением сложить оружие», — сказал Алехин.
Сколько находится сейчас в монастыре солдат, сказать сложно, при этом отметил военный волонтер, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента издания.
«Ранее говорили о 300−400 человек. Сколько на данный момент утверждать сложно, так как ВС РФ постоянно наносят удары по противнику, и, конечно же, это приносит результат. При этом ВСУ все равно пытаются каким-то образом снабжать свои подразделения в Горнали, рокироваться (ред. — с территории Сумской области), хоть это и очень сложно делать под огнем российских войск», — отметил Алехин.
По его мнению, взять монастырь российским войскам удастся к маю.
Ранее Алехин отметил, что засевшие в Горнальском монастыре бойцы ВСУ не сдаются из-за страха перед своими заградотрядами.