На севере Омской области местами выпал снег

Фотографиями неожиданного апрельского снега жители северных районов поделились в соцсетях. Так, по сообщению очевидцев в группе «Тарское Прииртышье» «Вконтакте», снег выпал в Таре. Судя по фото, слой вполне приличный, в несколько сантиметров. Также пользователи сообщают о том, что снег выпал в нескоторых населенных пунктах Муромцевского района.