На севере Омской области местами выпал снег

Вчера, 15 апреля, сразу в нескольких северных районах Омской области выпал снег. Ранее понижение температуры, мокрый снег и голедные явления прогнозировал Обь-Иртышский УГМС.
Фотографиями неожиданного апрельского снега жители северных районов поделились в соцсетях. Так, по сообщению очевидцев в группе «Тарское Прииртышье» «Вконтакте», снег выпал в Таре. Судя по фото, слой вполне приличный, в несколько сантиметров. Также пользователи сообщают о том, что снег выпал в нескоторых населенных пунктах Муромцевского района.
По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, погода в Омской области испортилась на несколько дней. Температура воздуха опустится, по северным районам пройдет небольшой дождь, 17 апреля возможен небольшой снег. На дорогах — гололедные явления, ветер до 15−20 метров в секунду.