Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: российские военные уничтожили бойцов «элитной» 47-й бригады ВСУ

ВС РФ уничтожили бойцов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ у границ России.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили бойцов «элитной» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ у границ России, передает Telegram-канал «Северный ветер».

Сообщается, что в украинских соцсетях появляются публикации о пропавших без вести военных ВСУ, многие из которых служили в 47-й бригаде.

«Родственники интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен», — говорится в сообщении канала.

Отметим, «элитная» 47-я бригада ВСУ укомплектована исключительно западным вооружением и техникой. Изначально она была сформирована под так называемое «контрнаступление» 2023 года.

В конце прошлого года сообщалось, что 47-я бригада ВСУ стала набирать женщин в свои ряды.