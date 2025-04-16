«СВ»: российские военные уничтожили бойцов «элитной» 47-й бригады ВСУ

Российские военные уничтожили бойцов «элитной» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ у границ России, передает Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что в украинских соцсетях появляются публикации о пропавших без вести военных ВСУ, многие из которых служили в 47-й бригаде.
«Родственники интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен», — говорится в сообщении канала.
Отметим, «элитная» 47-я бригада ВСУ укомплектована исключительно западным вооружением и техникой. Изначально она была сформирована под так называемое «контрнаступление» 2023 года.
В конце прошлого года сообщалось, что 47-я бригада ВСУ стала набирать женщин в свои ряды.