В Прикамье лидерами по росту цен стали билеты на поезда и экскурсионные услуги

В марте 2025 года индекс потребительских цен на товары и услуги на территории Пермского края составил 100,5%. За месяц стоимость продовольственных товаров выросла на 0,7%. При этом цены на непродовольственные товары снизились на 0,4%, сообщает Пермьстат.
Наибольший рост цен за прошедший март в Прикамье зафиксирован в сфере услуг — на 1,2%. По данным статистического ведомства, на 4,5% подорожали услуги химчисток и прачечных и на 3,3% — услуги парикмахерских.
Цены на экскурсионные услуги за месяц выросли на 10,9%, проезд в поездах дальнего следования подорожал на 10,1%, а зарубежный туризм — на 9%. Стоимость санаторно-оздоровительных услуг поднялась на 3,2%, организаций культуры — на 3,1%. При этом на 4,4% снизилась стоимость услуг в банковской сфере.