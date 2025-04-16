В Прикамье лидерами по росту цен стали билеты на поезда и экскурсионные услуги

Цены на экскурсионные услуги за месяц выросли на 10,9%, проезд в поездах дальнего следования подорожал на 10,1%, а зарубежный туризм — на 9%. Стоимость санаторно-оздоровительных услуг поднялась на 3,2%, организаций культуры — на 3,1%. При этом на 4,4% снизилась стоимость услуг в банковской сфере.