Живущий в Иркутске африканец стал героем шоу об иностранцах в России

Мужчина родом из Центральной Африки создал семью в далеком Иркутске и рассказал о своей любви к России в шоу «Мы и Они» — на федеральном канале. С ведущей он поделился, что родители с пониманием отнеслись к его решению остаться за рубежом и жениться на сибирячке.