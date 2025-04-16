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Живущий в Иркутске африканец стал героем шоу об иностранцах в России

КП-Иркутск уже рассказывала о семье Митети Мандзага Бигуаугу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина родом из Центральной Африки создал семью в далеком Иркутске и рассказал о своей любви к России в шоу «Мы и Они» — на федеральном канале. С ведущей он поделился, что родители с пониманием отнеслись к его решению остаться за рубежом и жениться на сибирячке.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, Митети Мандзага Бигуаугу в 18 лет получил грант на обучение и поступил в Казанский федеральный университет. Защитил диплом эколога, а после стал работать репетитором по английскому языку. Вскоре он встретил Анну Валову. Пара поженилась и переехала на малую родину супруги — в Приангарье. Семья воспитывает двоих детей.

— Все, что я на момент переезда слышал о России — мол, здесь всегда холодно, постоянная зима, — улыбаясь, рассказывал КП-Иркутск Мит. — Русского языка я не знал, пришлось осваивать на ходу. Учился на курсах экстерном.

С ведущей программы Мит съездил на Байкал, послушал дыхание великого озера и отведал бууз.