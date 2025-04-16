Минстрой хочет изменить схему платы за капремонт

«С учетом количества средств на счетах фондов капремонта Минстрой с привлечением экспертного сообщества сейчас изучает региональные практики. Мы готовим федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который представим для обсуждения в 2025 году», — рассказал Ересько в беседе с Известиями. По его словам, введение дифференцированных тарифов может оказаться эффективным решением, особенно в многоквартирных домах, оснащенных лифтами.