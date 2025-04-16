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В Приморье мужчине вынесли приговор за жестокое убийство животного

Максимальное наказание по данной статье значительно строже вынесенного.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина в Приморье получил 120 часов обязательных работ за жестокое убийство собаки.

Как сообщил Telegram-канал прокуратуры Приморского края, мировым судьёй судебного участка № 82 Ольгинского района вынесен обвинительный приговор 24-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).

По данным суда, в октябре прошлого года мужчина решил избавиться от своего пса, который часто срывался с привязи. Вместо того чтобы найти животному новых хозяев или обратиться в приют, он избил собаку металлической трубой по голове, что привело к её смерти.

Во время разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл это при назначении наказания, ограничившись обязательными работами. Максимальное наказание по данной статье — до трёх лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.