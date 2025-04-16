В Омской области больше не осталось подтопленных паводком домов

ГУ МЧС России по Омской области опубликовало оперативные данные о паводковой обстановке в Омской области. По данным ведомства, на утро 16 апреля, подтопленных жилых домов в регионе больше не осталось.
Как сообщили в МЧС, на данный момент подтоплен только мост через реку Уй между Седельниково и Денисовкой.
Отметим, что по состоянию на утро вчерашнего дня, по данным того же ведомства, подтопленным оставался жилой дом в районном поселке Черлак. Семья из четырех человек находилась в пункте временного размещения.
По состоянию на 7 апреля в Омской области, по данным МЧС, были затоплены десятки домов и приусадебных участков.