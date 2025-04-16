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В Уфе приостановлено движение трамваев с остановки «Госцирк»

Маршруты 5, 10, 18 временно приостановлены.

В Уфе приостановлено движение трамваев с остановки «Госцирк». Маршруты 5, 10, 18 временно приостановлены.

Как сообщили в мэрии, мера введена из-за аварии на тяговой подстанции электротранспорта. Обслуживание кольцевой на трамвайной линии прекращено с утра 16 апреля до неопределенного времени.

«Управление транспорта и связи администрации Уфы сообщит о возобновлении работы маршрутов 5, 10, 18 по мере восстановления работы тяговой подстанции», — сообщили в администрации города.

Уфимцам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.