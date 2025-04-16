Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении принять участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждение главы европейской дипломатии Каи Каллас. Словацкий лидер подчеркнул, что как глава суверенного государства имеет право самостоятельно принимать подобные решения.
Он назвал заявления Каллас неуважительными и сравнил их с методами давления 1939 года, подчеркнув, что современная Европа должна уважать демократические принципы. Премьер добавил, что до сих пор не знает, каким образом воспринимать «предостережение» главы европейской дипломатии — шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы его накажут.
«Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии», — заявил Фицо.
Напомним, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила обеспокоенность в связи с возможными визитами политиков на парад Победы в Москве 9 мая. Она предупредила о возможных последствиях для тех, кто примет такое решение.
Критику в адрес евродипломатии поддержал и спикер парламента Армении Ален Симонян, напомнивший о вкладе 300 тысяч армян в победу над нацизмом. Он подчеркнул, что участие премьер-министра в торжествах по случаю Дня Победы в Москве не имеет никакого отношения к Европейскому союзу или другим вопросам.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин резко осудил позицию Каллас, назвав её высказывания оскорблением памяти жертв войны. Он напомнил, что победа над нацизмом была достигнута благодаря подвигу советского народа, потерявшего 27 миллионов человек. Парламентарий предложил рассмотреть вопрос об отстранении главы европейской дипломатии от должности, сославшись на российское законодательство о запрете реабилитации нацизма.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рад приветствовать 9 мая в Москве всех, кто готов разделить с нашей страной гордость и радость этого дня. По его словам, на параде Победы ожидается присутствие более 20 глав иностранных государств и правительств.
Помимо Фицо свое намерение принять участие в параде подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Палестины Махмуд Аббас и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.