«Мне никто не может приказывать»: Фицо ответил на выпадки Каллас о запрете посещения парада Победы в Москве

Он назвал заявления Каллас неуважительными и сравнил их с методами давления 1939 года, подчеркнув, что современная Европа должна уважать демократические принципы. Премьер добавил, что до сих пор не знает, каким образом воспринимать «предостережение» главы европейской дипломатии — шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы его накажут.