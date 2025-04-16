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Операция по спасению горняков в шахте «Садкинская» закончилась успешно

В Ростовской области нашли живыми двух горняков шахты Садкинская .
Источник: Комсомольская правда

Двое горняков были обнаружены ночью 16 апреля живыми после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой», — отметил Слюсарь.

Напомним, обрушение в шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района Ростовской области произошло 15 апреля. По данным властей, 75 сотрудников подняты на поверхность, двое остались под завалами. К их спасению оперативно приступили спасатели.

На шахту прибыли 68 специалистов МЧС и 17 единиц техники, а также машины скорой помощи, полиция.