В Москве будет побит столетний температурный рекорд

В ближайшие дни в Москве ожидается температура на 5−8 градусов выше нормы, что может повторить рекорд начала 20 века. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие дни ожидается достаточно хорошая погода. Температура воздуха будет превышать норму климата от 5 до 8 градусов. В период с 15 по 20 апреля температура выше 20 градусов последний раз наблюдалась в начале 20-го века — 1920 и 1921 года. Также и в 1973 году. В этом столетии таких высоких температур пока еще не было», — сказал собеседник издания.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что на Пасху в европейской части страны ожидается теплая погода без осадков.
До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказывала aif.ru, что температурный перепад до плюс 20 градусов увеличит риск инфарктов и инсультов. Она отмечала, что погодные аномалии особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями в фазе обострения.