В Москве будет побит столетний температурный рекорд

«В ближайшие дни ожидается достаточно хорошая погода. Температура воздуха будет превышать норму климата от 5 до 8 градусов. В период с 15 по 20 апреля температура выше 20 градусов последний раз наблюдалась в начале 20-го века — 1920 и 1921 года. Также и в 1973 году. В этом столетии таких высоких температур пока еще не было», — сказал собеседник издания.