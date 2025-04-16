Живыми не уйти: элитная бригада ВСУ на Курщине заблокирована в монастыре

Засев в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре Курской области солдаты ВСУ подписали себе смертный приговор, уверены эксперты.
В монастыре блокирована элитная бригада ВСУ.
В монастыре заблокирована элитная бригада украинской армии, которая сейчас несет существенные потери из-за ударов российских войск.
Военный волонтер Роман Алехин в беседе с aif.ru отметил, что противник, отказавшись сдаться, будет обречен на гибель.
«Однозначно обречен на гибель. Сейчас вообще на Курской территории в определенный момент, и, я думаю, в Белгородской области, установилось “суворовское” правило: перед сражением врагу дают возможность сдаться, а если противник отказывается, то в бою к нему уже никакой жалости не проявляют и уничтожают. Это же правило действует для тех солдат ВСУ, которые засели в монастыре. Так что шансов выжить у них почти нет, если, конечно, они не воспользуются действующим предложением сложить оружие», — сказал Алехин.
При этом разрозненные группы украинских военных самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать в Сумскую область. Однако даже на своей территории они могут быть ликвидированы.
Боевики ВСУ не сдаются из-за страха перед заградотрядами.
Бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в приграничье используются как заградотряды и встречают беглецов с оружием. Кроме того, желающие сдаться в плен ВС РФ украинские бойцы находятся под прицелом своих же БПЛА.
«Сдаться им (ред. — солдатам ВСУ) сейчас очень сложно. Потому что за ними стоят заградотряды, которые, в том числе, используют дроны для поражения любых бойцов, своих же, которые хотят сложить оружие. Это уже известный факт, данная технология противником отработана. Если они видят, что боец собирается сдаться, то они просто его уничтожают», — отметил Роман Алехин.
Кроме того, указал военный волонтер, возможно, что родственники засевших в монастыре украинских солдат «могут быть в заложниках у СБУ».
«Известный факт также, что украинских солдат спецслужбы пугают тем, что если они сдадутся в плен, жизнь их родственников сделают невыносимой», — сказал военный волонтер.
Штурм монастыря затрудняет его местоположение.
Горнальский монастырь с засевшими в нем боевиками ВСУ находится на возвышенности. Выполняя задачу в таких сложных условиях важно сохранить жизни бойцов, отмечают эксперты.
«Поначалу говорили о том, что не нужно штурмовать монастырь, так как ударами его можно разрушить. Но сейчас понятно, что здесь вариантов других нет. Нужно штурмовать, делать это медленно, но уверенно, активно применяя артиллерию и дроны, чтобы максимально сравнивать с землей место, где засел противник. Всем же понятно, что штурм такой большой высоты означает большие потери. Поэтому, конечно же, нужна серьезная поддержка средств поражения», — отметил Алехин.
Военный волонтер добавил, что Горнальский монастырь, по сути, является крепостью, с крепкими массивными стенами, погребами и различными коммуникациями.
Взятие монастыря поможет поражению ВСУ в Сумской области.
По мнению Алехина, судя по информации об интенсивности боев на сумском направлении, взять монастырь российским войскам удастся к маю. Тем более эта высота очень важна для дальнейшего продвижения ВС РФ.
«Почему за монастырь держатся ВСУ? Потому что они понимают, насколько важна эта высота на сумском направлении даже уже не просто в тактическом в плане, а в оперативном», — отметил военный волонтер.
Алехин пояснил, что как только российские бойцы возьмут находящийся на возвышенности монастырь, то у ВС РФ появятся очень серьезные новые возможности для поражения противника на их же территории.
«У нас появятся очень серьезные новые возможности и для поражения ВСУ, и для наблюдения, и для выстраивания связей, и для усиления направления БПЛА, потому что там ретрансляторы на высоте можно поставить, и дроны будут дальше лететь, вплоть до Сум», — подытожил Алехин.