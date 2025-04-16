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Виталий Хоценко: «Работы на трассе Омск— Русская Поляна начнутся в ближайшее время»

Ремонт будет проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о скором старте второй очереди ремонтных работ на трассе Омск— Русская Поляна.

Ремонт продолжится на 61−68 км трассы. Также подрядная организация приступит к ремонту 142- 44 км. Дорожникам предстоит выполнить работы по обновлению дорожного полотна, укрепить обочины, установить знаки и нанести разметку. Работы будут вестись в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы на важнейшей для жителей южных районов Омской области трассе начались в прошлом году. На дороге от областной столицы до районного центра было отремонтировано 6 км пути на двух участках трассы: 104−109 км и 60−61 км. Трасса Омск—Русская Поляна связывает множество населенных пунктов, обеспечивая транспортную доступность.