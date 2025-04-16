Виталий Хоценко: «Работы на трассе Омск— Русская Поляна начнутся в ближайшее время»

Работы на важнейшей для жителей южных районов Омской области трассе начались в прошлом году. На дороге от областной столицы до районного центра было отремонтировано 6 км пути на двух участках трассы: 104−109 км и 60−61 км. Трасса Омск—Русская Поляна связывает множество населенных пунктов, обеспечивая транспортную доступность.