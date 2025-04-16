Младший сержант из Слюдянки Данил Ткаченко погиб в зоне СВО

В Приангарье с воинскими почестями простились с командиром отделения штурмового отряда, младшим сержантом Ткаченко Данилом Александровичем. Мужчина погиб 31 марта 2025 года при выполнении задач в зоне спецоперации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Слюдянки.
— Данил родился 5 января 2002 года в городе Усолье-Сибирское, — рассказывают о нем земляки. — Детство и юность прошли в Слюдянке. Данил учился в школе № 1. Был общительный, добродушный, безотказный, всегда готовый прийти на помощь.
В январе текущего года сибиряк заключил контракт с Минобороны России.
С героем простились 16 апреля.
Напомним, 7-летнему мальчику оторвало пальцы взрывом баллона в Усольском районе.