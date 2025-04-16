Погода в Казахстане на 16 апреля: на юге похолодает, в ряде регионов — дожди и грозы

В ряде областей ожидаются сильный ветер, дожди и грозы, особенно на западе, юге и севере страны. На остальной территории сохраняется переменная облачность без осадков.
Астана: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Ночью 0…+2°C, днём +14…+16°C.
Алматы: облачно, дожди и гроза, ветер 3−8 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +14…+16°C.
Шымкент: облачно, осадков не ожидается. Ветер 8−13 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +11…+13°C, днём +20…+22°C.
Актау: дожди и гроза, ветер 9−14 м/с. Ночью +10…+12°C, днём +18…+20°C.
Актобе: ясно, без осадков, ветер 4−9 м/с. Ночью −3…-1°C, днём +14…+16°C.
Атырау: переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C.
Караганда: без осадков, переменная облачность. Ветер 7−12 м/с. Температура ночью +3…+5°C, днём +13…+15°C.
Кокшетау: облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днём +14…+16°C.
Кызылорда: ясно, без осадков, ветер до 20 м/с. Ночью +6…+8°C, днём +20…+22°C.
Петропавловск: дожди и гроза, ветер до 28 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днём +14…+16°C.
Семей: переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с. Ночью +1…+3°C, днём +15…+17°C.
Талдыкорган: дождь, гроза, ветер до 20 м/с. Температура ночью +8…+10°C, днём +13…+15°C.
Тараз: переменная облачность, осадков не ожидается, ветер до 20 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +17…+19°C.
Туркестан: без осадков, переменная облачность, ветер до 20 м/с. Температура ночью +11…+13°C, днём +22…+24°C.
Усть-Каменогорск: облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +1…+3°C, днём +16…+18°C.
Синоптики также уточнили, что в ближайшие дни в некоторых регионах страны возможно похолодание и усиление ветра. Жителям и гостям регионов рекомендовано учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.