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Советские войска окружили Берлин: материал военкоров ТАСС

25 апреля 1945 года в «Вестнике фронтовой информации» был выпущен репортаж военкоров ТАСС Бориса Афанасьева и Григория Ошаровского об окружении советскими войсками Берлина. Третьи сутки подразделения 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов наносили удары с флангов по городскому гарнизону вермахта. В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует архивные репортажи корреспондентов агентства.

Источник: ТАСС

«Битва за Берлин началась с наступления войск маршала Жукова с плацдармов на западном берегу Одера и войск маршала Конева от реки Нейсе. С ожесточенными боями наши пехотинцы, артиллеристы и танкисты прошли большой путь наступления», — сообщают военкоры.

Залпы сотен артиллерийских батарей ознаменовали начало сражения за столицу Германии. С этой огневой поддержкой советская гвардия пошла в атаку, танки и самоходные орудия отправились в бой. Немецкая оборона от плацдармов на западном берегу Одера и от Нейсе до Берлина и берегов Эльбы преодолена частями Красной армии. Бой за городские районы происходил как на земле, так и в небе.

«В воздушных боях советские летчики показывают образцы умения владеть боевой техникой. Некоторые из них в схватках над Берлином уничтожили по 10−15 немецких самолетов. Летчик-истребитель Ершов за четыре боевых вылета в течение одного дня сбил пять самолетов», — рассказывают корреспонденты ТАСС.

Источник: ТАСС

По их информации, советские войска, наступающие с юга, овладели рядом пригородов Берлина. Красноармейцы выбили гитлеровские части с территории танкостроительного и авиационного заводов, приблизились к каналу Тельтов. Он служил водной преградой на пути солдат 1-го Украинского фронта, усиленной дотами и другими оборонительными сооружениями.

Тем не менее советские артиллеристы и летчики разрушили укрепления и подавили обороняющиеся огневые средства немцев. Передовые части Красной армии переправились на северный берег канала Тельтов и завязали бои с оказывающими упорное сопротивление гитлеровцами.

«Окруженные в Берлине вражеские дивизии продолжают отчаянное сопротивление, но под ударами советских войск вынуждены оставлять один квартал за другим», — докладывают Афанасьев и Ошаровский. Военкоры ТАСС уточняют, что за день были заняты городские районы Трептов, Бриц, Лихтерфельде и Целендорф.