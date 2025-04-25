Советские войска окружили Берлин: материал военкоров ТАСС

«Битва за Берлин началась с наступления войск маршала Жукова с плацдармов на западном берегу Одера и войск маршала Конева от реки Нейсе. С ожесточенными боями наши пехотинцы, артиллеристы и танкисты прошли большой путь наступления», — сообщают военкоры.
Залпы сотен артиллерийских батарей ознаменовали начало сражения за столицу Германии. С этой огневой поддержкой советская гвардия пошла в атаку, танки и самоходные орудия отправились в бой. Немецкая оборона от плацдармов на западном берегу Одера и от Нейсе до Берлина и берегов Эльбы преодолена частями Красной армии. Бой за городские районы происходил как на земле, так и в небе.
«В воздушных боях советские летчики показывают образцы умения владеть боевой техникой. Некоторые из них в схватках над Берлином уничтожили по 10−15 немецких самолетов. Летчик-истребитель Ершов за четыре боевых вылета в течение одного дня сбил пять самолетов», — рассказывают корреспонденты ТАСС.
По их информации, советские войска, наступающие с юга, овладели рядом пригородов Берлина. Красноармейцы выбили гитлеровские части с территории танкостроительного и авиационного заводов, приблизились к каналу Тельтов. Он служил водной преградой на пути солдат 1-го Украинского фронта, усиленной дотами и другими оборонительными сооружениями.
Тем не менее советские артиллеристы и летчики разрушили укрепления и подавили обороняющиеся огневые средства немцев. Передовые части Красной армии переправились на северный берег канала Тельтов и завязали бои с оказывающими упорное сопротивление гитлеровцами.
«Окруженные в Берлине вражеские дивизии продолжают отчаянное сопротивление, но под ударами советских войск вынуждены оставлять один квартал за другим», — докладывают Афанасьев и Ошаровский. Военкоры ТАСС уточняют, что за день были заняты городские районы Трептов, Бриц, Лихтерфельде и Целендорф.