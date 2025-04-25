Советские войска окружили Берлин: материал военкоров ТАСС

Залпы сотен артиллерийских батарей ознаменовали начало сражения за столицу Германии. С этой огневой поддержкой советская гвардия пошла в атаку, танки и самоходные орудия отправились в бой. Немецкая оборона от плацдармов на западном берегу Одера и от Нейсе до Берлина и берегов Эльбы преодолена частями Красной армии. Бой за городские районы происходил как на земле, так и в небе.