Сыщица на курорте: стартовали съемки нового сезона детского детектива «Любопытная Варвара» для Wink.ru

Карен Оганесян, шоураннер: «Наш проект позволяет не только детям узнать себя в героях сериала, но и родителям увидеть себя в детстве. Поэтому “Любопытная Варвара” и для детей, и для взрослых. После деревенских расследований очень хотелось поменять антураж, выехать в город и придумать новые приключения ребят вокруг прекрасной атмосферы Пятигорска, который пропитан духом русской литературы. Надеемся, что второй сезон порадует зрителей так же, как и первый. Наши дети взрослеют, отношения между ними усложнятся, как и те дела, которые они будут расследовать».