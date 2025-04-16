Чистый четверг 2025: Как не согрешить в самый важный день Страстной недели в православии

А ещё на Чистый убирались в избах, причём не просто так, а в рамках специального обряда. Поэтому день и назвали чистым. Вообще, Великий четверг — это про очищение через обновление. Поэтому в доме старались даже заново зажечь огонь. Его аккуратно приносили с вечернего моления «Двенадцати страстных Евангелий», потом зажигали от него все свечи, лучины в доме и даже печку. Ритуалы первого дня, нацеленные на счастье в браке и удачу, были очень популярны — в том числе и у финно-угров. Так, удмурты до восхода солнца в этот день ходили за «сумеречной водой», бесермяне посылали детей к соседям за лоскутками, потом повязывали их на запястья или делали кукол. А марийцы называли Чистый четверг «Сорта» и считали его первым поминальным днём.