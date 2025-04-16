Цифровая вежливость: Эксперт назвала один случай, когда допустимо удалять переписку у обоих

В личных переписках специалист подчёркивает необходимость более деликатного подхода. Она указывает, что длинное общение с друзьями не следует удалять без предварительного предупреждения. Эксперт рекомендует в таких случаях ограничиться удалением сообщений только со своей стороны.
Если же [переписка] с бывшим партнёром, бывшим мужем, бывшей женой, которая длилась и 5, и 10 лет, всё зависит от того, в каких отношениях люди расходятся. Опять-таки, сгоряча можно сделать всё что угодно, но нужно понимать, зачем вы это делаете. Такого правила, что удаляем только у себя, его нет. Но всегда можно спросить или предупредить, что вот-вот сейчас так произойдёт, что я сейчас всё удалю.
Надежда Коломацкая.
Эксперт по этикету.
Что касается рабочих отношений, эксперт допускает возможность удаления переписки у обоих участников после завершения сотрудничества, за исключением случаев, когда в чате содержались важные договорённости.
Основной принцип, по мнению специалиста, заключается в дифференцированном подходе: в деловом общении допустимо полное удаление после окончания взаимодействия, тогда как в личной переписке лучше ограничиваться удалением только со своей стороны.
«Если это рабочие законченные отношения, если это рабочие вопросы, которые обсуждают с заказчиками, то лучше переписку оставить», — заключила Коломацкая.
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