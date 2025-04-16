В Казахстане почти на 20% сокращен дефицит врачей

Также с 1 сентября прошлого года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий для студентов медколледжей. Общее количество выпускников медицинского профиля в 2024 году составило 10 570 человек, из них 52% обучались по госзаказу. За счет мер соцподдержки удалось снизить дефицит врачей в регионах на 19%, а нехватку среднего медперсонала уменьшить на 7%