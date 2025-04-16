В Казахстане почти на 20% сокращен дефицит врачей

Дефицит среднего медперсонала снижен на 7%.
Важным шагом стало принятие в апреле 2024 года Закона, усиливающего юридическую и финансовую поддержку медицинских специалистов. Он дал старт реализации системы профессиональной ответственности врачей и позволил создать стимулы для привлечения медицинских кадров в села. Сегодня страховой защитой охвачены уже 164 тыс. медработников.
Для трудоустройства в регионах предусмотрены меры социальной поддержки. Около 600 молодых дипломированных специалистов воспользовались этими программами. Дополнительно 207 врачам предоставлены единовременные выплаты в размере 8,5 миллионов тенге (16,4 тысячи долларов) каждому.
Также впервые по инициативе Токаева почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» («Заслуженный врач Казахстана») присвоено трем врачам, а 16 победителей республиканского конкурса «Лучший по профессии» получили денежное поощрение в размере 500-кратного МРП или 1,8 миллиона тенге (3,4 тысячи долларов).
Увеличили и количество квот на подготовку профильных (узких) специалистов до 2,5 тысяч мест. Повышена стипендия на 20% бакалаврам и интернам, на 15% резидентам, магистрантам и докторантам.
Также с 1 сентября прошлого года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий для студентов медколледжей. Общее количество выпускников медицинского профиля в 2024 году составило 10 570 человек, из них 52% обучались по госзаказу. За счет мер соцподдержки удалось снизить дефицит врачей в регионах на 19%, а нехватку среднего медперсонала уменьшить на 7%
В настоящее время в сфере здравоохранения Казахстана трудятся свыше 270 тыс. медицинских работников, включая 81 285 врачей и 190 644 представителя среднего медперсонала.
На финансирование отрасли, судя по данным Минздрава, в 2025 году запланировано 2 триллиона тенге (3,9 миллиарда долларов). Это меньше, чем в 2024-м, когда из бюджета на медицину выделили 2,8 триллиона тенге (5,5 миллиардов долларов).
В 2023 году в отрасль направили 4,467 триллионов (8,7 миллиардов долларов).